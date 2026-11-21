Французские власти проводят расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии в адрес актёра Жерара Депардье и писателя Мишеля Уэльбека.

Судебное расследование в связи с «обвинениями сексуального характера» было начато после жалобы, поданной в мае 2025 года, отмечает источник издания.

По информации французских СМИ, двух знаменитостей обвиняет в «групповом изнасиловании» актриса, снимавшаяся с ними в 2018 году в фильме Thalasso («Спа»).

Потерпевшая, имя которой не разглашается, впервые заявила об изнасиловании в интервью французскому сайту Mediapart. Актриса и танцовщица, которой на тот момент было 32 года, рассказала, что её наняли для съёмок в сценах с обнажённым телом, однако никаких сексуальных элементов не предполагалось.

Женщина утверждает, что во время съемок Уэльбек насильно поцеловал ее, а Депардье совершил акт проникновения, пока писатель прижимал ее к кровати. Кроме того, по её словам, Уэльбек во время съёмки принудил её к оральному контакту без согласия. Из-за этого актриса, по её словам, испытала «глубокое унижение» и «невыразимый стыд».

Режиссёра фильма Гийома Никлу обвиняют в соучастии, поскольку, как утверждается, он снимал всё на камеру. Никлу заявил Mediapart, что сцена была импровизированной и он не вмешивался, поскольку не заметил «никакого принуждения, словесного или физического сопротивления и даже дискомфорта».

Французское законодательство с 2025 года квалифицирует любые сексуальные действия, совершаемые без согласия, как изнасилование.

Об этом сообщает BBC.

Франция закупит тесты на наркотики для жертв сексуального насилия.

Суд по делу о массовом изнасиловании во Франции переходит к заключительному этапу.

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