Прокуроры Немишлянской окружной прокуратуры Харькова направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке в охранной зоне (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины). Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Следователи установили, что обвиняемая без правоустанавливающих документов и решений горсовета заняла участок вдоль проспекта Александровского для ведения бизнеса. Она построила там деревянное кафе и сооружение из газобетона под автомойку.

Оба здания оказались в пределах 25-метровой прибрежной защитной полосы и охранной зоны ручья, впадающего в реку Жихорец. Дело будет рассматривать Немишлянский районный суд Харькова.

Источник: Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица коммунального предприятия «Киевпастранс», которого обвиняют в умышленном повреждении объекта природно-заповедного фонда.

В Киеве предприниматель и должностное лицо «Киевзеленстроя» получили подозрение в причинении ущерба во время ремонта в парке «Позняки».

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