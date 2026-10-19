В Харькове будут судить жительницу города за незаконное строительство кафе в прибрежной зоне
Прокуроры Немишлянской окружной прокуратуры Харькова направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке в охранной зоне (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины). Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Следователи установили, что обвиняемая без правоустанавливающих документов и решений горсовета заняла участок вдоль проспекта Александровского для ведения бизнеса. Она построила там деревянное кафе и сооружение из газобетона под автомойку.
Оба здания оказались в пределах 25-метровой прибрежной защитной полосы и охранной зоны ручья, впадающего в реку Жихорец. Дело будет рассматривать Немишлянский районный суд Харькова.
Источник: Харьковская областная прокуратура.
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