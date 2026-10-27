В Литве расширят перечень объектов критической инфраструктуры для укрепления национальной безопасности

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило поправки к Закону об охране объектов, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности.

Предлагаемый документ предусматривает включение в специальный защитный перечень ключевых информационных, логистических и оборонных объектов страны, среди которых дата-центры Реестрового центра, Вильнюсская телебашня, Каунасская радиорелейная станция, Вильнюсский логистический центр «Lietuvos paštas», а также производственный комплекс и склады пороха Оружейного завода в Гирайте.

Целью правительственной инициативы является защита стратегической инфраструктуры от потенциальных диверсий, саботажа и гибридных угроз, а также обеспечение бесперебойной работы государственных информационных ресурсов, систем оповещения населения и оборонного производства в условиях кризиса или мобилизации. Ожидается, что литовское правительство рассмотрит соответствующий проект поправок на заседании в среду.

Источник: LRT.

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