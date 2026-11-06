Во Львове прохожий разбил голову о неправильно установленную скульптуру

На проспекте Свободы во Львове 57-летний трезвый мужчина получил травму головы, ударившись о выступающую часть недавно установленной деревянной инсталляции «Правда», созданной художником Владимиром Семкивым.

По словам адвоката потерпевшего Олега Мицика, инцидент произошел вечером 5 ноября в условиях ограниченного освещения, когда мужчина возвращался с работы по пешеходной аллее и не заметил конструкцию, из которой на уровне лица из скульптуры торчала черная палка.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему наложили швы. Юрист обратил внимание на возможное нарушение государственных строительных норм в отношении инклюзивности и безопасности пешеходных зон, тогда как куратор мероприятия «Неделя скульптуры» Павел Гудимов заявил о намерении переместить арт-объект ближе к источнику света и установить вокруг него ограждение.

Источник: Мицик в Facebook.

Во Львове на улице Гайдамацкой произошло масштабное ДТП с участием трамвая, автобуса и четырёх автомобилей. После первого столкновения машины одна за другой врезались в другие транспортные средства, а один из легковых автомобилей оказался на крыше другого авто. По предварительным данным полиции, пострадали три человека.

В Центр детской медицины во Львове госпитализировали 9-месячную девочку, пострадавшую в результате ДТП. Во время поездки младенец сидел на коленях у отца вместо детского автокресла.

Читай нас в