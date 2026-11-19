В нидерландском городе Схидам, недалеко от Роттердама, жильцы многоквартирного дома обнаружили в своих почтовых ящиках настоящие банкноты номиналом 50 евро, которые оставил неизвестный благотворитель.

Неожиданные наличные получили около десяти жителей дома, и не исключено, что таких случаев может быть больше. Кто разложил деньги и с какой целью, пока неизвестно, а у полиции также нет информации о личности дарителя, хотя проверка подтвердила подлинность купюр.

Подобный случай уже фиксировали неподалеку — в январе 2024 года в роттердамском районе Дельфсхавен жительница получила от неизвестного несколько конвертов с наличными на суммы 250, 600 и 1000 евро с запиской с благодарностью за добрые поступки, однако личность отправителя тогда так и не установили.

Источник: Bild.

Ранее в городе Колорадо-Спрингс (США) 65-летний мужчина ограбил банк, а после разбросал украденные деньги по улице, выкрикивая: «С Рождеством!». Как только у грабителя закончились деньги в сумке, он сел возле кафе Starbucks и ждал, пока его арестуют.

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