В Раде предлагают разрешить оперативное размещение средств РЭБ на любых земельных участках

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления оборонных мер», который позволяет военным оперативно размещать средства радиоэлектронной борьбы и разведки на любыхучастках и объектах недвижимости независимо от формы собственности.

Специальный режим предлагается ввести на период военного положения и на шесть месяцев после его окончания для устранения задержек в развертывании систем защиты от воздушных атак. Документ также обязывает владельцев имущества оказывать содействие военным и предусматривает порядок компенсации расходов за потребленные коммунальные услуги через Кабинет Министров Украины.

Источник: карточка законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Над Киевом создали защитный «купол» из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы помешать россиянам дистанционно управлять реактивными «Шахедами». Для этого по всему городу оборудовали сотни точек с антеннами и специальным оборудованием. Операция длилась несколько недель, и к ней присоединились военные, государственные учреждения и производители средств РЭБ.

На закупку средств РЭБ для военных присвоили 5,6 млн грн: обвиняемых будут судить.

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