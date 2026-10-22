Украина готова обсуждать замораживание линии фронта, но не уступит территории — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

Глава государства подчеркнул, что украинская земля имеет принципиальное значение, поскольку речь идет прежде всего о защите людей и памяти о павших воинах. По словам Зеленского, никто в мире не признает временно оккупированные регионы территорией РФ.

«Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Речь не о километрах. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну», — подчеркнул глава государства. Также Владимир Зеленский добавил: «Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает».

Источник: CNN.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения. По словам Венса, причиной отсутствия договоренностей является то, что позиции Киева и Москвы по ключевым деталям переговорного процесса остаются слишком далекими.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, такой формат будет напоминать раздел сфер влияния между великими державами.

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