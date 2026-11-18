Во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп прибыл в страну, где его лично встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Российского президента Владимира Путина в аэропорту встречал Цай Ци — руководитель канцелярии ЦК Компартии Китая и один из высших должностных лиц страны.

Разница в протокольных встречах может рассматриваться как дипломатический сигнал о статусе двух государств в отношениях с Пекином. В то же время трактовать её как унижение Путина было бы некорректно.

В частности, издание South China Morning Post отмечает, что встреча Путина стала самым высоким по уровню приемом среди иностранных лидеров, прибывших в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Цай Ци входит в Постоянный комитет Политбюро Коммунистической партии Китая и занимает пятое место в партийной иерархии.

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Ожидается, что 19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу в рамках саммита.

Ранее президент Трамп прибыл в Китай на саммит АТЭС.

Напомним, Путин в Китае заявил о революции в экономике и предложил странам покупать технологии РФ.

В Шэньчжэне, Китай, президент Российской Федерации — государства-агрессора Владимир Путин 18 ноября заявил перед представителями бизнеса на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что инструменты экономического принуждения якобы в значительной степени утратили свою силу.

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