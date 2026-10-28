Военные раскритиковали контракты Федорова, Хмара готовит новые условия службы

Министр обороны Украины Евгений Хмара работает над следующими этапами реформы армейских контрактов, в которых должны быть учтены замечания военнослужащих. Вместо так называемых «контрактов Федорова» могут ввести «контракты с пакетом льгот». В то же время вопрос о сроках службы и увольнении военных, воюющих с 2022 года, остается нерешенным.

Реформа контрактов, введенная при предыдущем министре обороны Михаиле Федорове, вызвала недовольство части украинских военнослужащих. По данным журналистов, бойцы считали её несправедливой, поскольку основное внимание уделялось привлечению новобранцев, тогда как военные, воюющие годами, не получили чётких сроков службы.

Некоторые бойцы соглашались на так называемые «контракты Федорова» «из безысходности», надеясь получить хотя бы возможность ненадолго вернуться к мирной жизни.

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Романа Костенко, с июня 2026 года такие контракты подписали лишь 8,6 тысячи военнослужащих.

Источники «Украинской правды» в Министерстве обороны рассказали, что Евгений Хмара изучает отзывы военных о действующих условиях. В то же время все положения правительственного постановления о контрактах и денежном обеспечении будут по-прежнему выполняться.

По информации собеседников издания, работа над реформой охватывает два основных направления.

Первое — создание новой системы контрактов для новобранцев, которые могут получить название «контракты с пакетом льгот». Что именно будут предусматривать эти льготы, пока не разглашается.

Второе направление касается военнослужащих, которые длительное время находятся на службе и участвуют в боевых действиях. По мнению Романа Костенко, этот вопрос должен решать президент Украины Владимир Зеленский.

Депутат считает, что необходимо определить категории военных, которые получат право на увольнение со службы. Среди возможных критериев он назвал повторные ранения и длительное пребывание на передовой.

В то же время Костенко не поддерживает немедленную демобилизацию всех, кто поступил на военную службу в 2022 году.

«Стоит начинать демобилизацию с тех, кто служил в наиболее рискованных условиях. Как бы кто ни хотел, не получится сразу уволить всех, кто служит с 2022 года», — цитирует издание народного депутата.

Журналисты «Украинской правды» пообщались с военными Сил обороны, которые объяснили, почему действующие условия контрактов их не устраивают.

Среди основных замечаний — отсутствие четких сроков службы, о которых представители военно-политического руководства говорили еще с 2023 года. По словам военных, обещания определить сроки службы до сих пор не выполнены.

Еще одна причина недовольства — одинаковые условия для новобранцев и опытных бойцов. Военнослужащие считают, что те, кто воюет с 2022 года, должны получать больше преимуществ, чем люди, которые только что присоединились к армии.

Отдельные претензии касаются возможности увольнения со службы и отсрочки после завершения контракта. Военные считают, что шесть месяцев отсрочки недостаточно для полноценного отдыха после длительного пребывания на фронте.

«Я считаю, что у людей, воюющих с 2022 года, должно быть больше привилегий, чем у тех, кто только что поступил на службу», — отметил медик Десантно-штурмовых войск, слова которого привела «Украинская правда».

Еще один вопрос, вызывающий дискуссии среди военнослужащих, — распределение денежного довольствия, повышенного во времена Михаила Федорова.

По словам бойцов, опрошенных журналистами, выплаты поступают вовремя, однако повышение существенно коснулось штурмовиков и пехотинцев, тогда как операторы беспилотников не получили аналогичного увеличения.

Военные обращают внимание, что операторы дронов также часто работают вблизи передовой и выполняют задачи в условиях высокого риска.

В материале «Украинской правды» отмечается, что в армии сохраняется спрос на справедливость в вопросах денежного обеспечения, сроков службы и возможностей увольнения. В настоящее время эти проблемы требуют дальнейших решений со стороны военно-политического руководства Украины.

Напомним, компания «Кальмиус», которую журналисты связывают с бизнес-окружением главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, получила государственные подряды на 2,14 млрд грн после его назначения на должность. По данным расследования «Наших денег», часть крупных заказов фирма получила без конкурса. Журналисты также обратили внимание на разницу в стоимости аналогичных работ в разных областях и на связи компании с другими предприятиями, фигурирующими в материалах правоохранительных органов.

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