В результате российского удара по Запорожью погибла супружеская пара

22 октября армия РФ нанесла удар по жилому району Запорожья, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Попадание пришлось на частный дом. Жертвами атаки стали супруги — 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали об атаке «Бандеролей» в Запорожье.

Источник: Запорожская ОГА.

В Харькове днём 22 октября в результате российского удара беспилотником по пассажирскому электропоезду возник пожар. Возгорание произошло в головном вагоне.

Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

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