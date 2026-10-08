Звезда сериала «Эмили в Париже» надела платье от украинского бренда BEVZA

Французская актриса и звезда сериала «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда «BEVZA». Знаменитость выбрала этот наряд для презентации новых духов «O Boticário».

Актриса надела черное макси-платье, сшитое из двух квадратных деталей со скульптурной драпировкой и регулируемым шнурком. Стоимость платья составляет 32 175 гривен (около 717 долларов США), однако со скидкой его цена составляет 19 305 гривен (около 430 долларов США). Образ кинозвезда дополнила золотыми украшениями, нюдовым макияжем и легкими локонами.

Об этом пишет «Фокус».

Украинский бренд Bevza оказался в центре критики после презентации набора елочных украшений «Пять колосков». Пользователи напомнили компании, что этот символ связан с трагическими страницами украинской истории, поэтому его использование в праздничном декоре неуместно.

Известный украинский бренд Bazhane представил новую амбассадорку Еву Коршик, состоялась коллаборация и вдруг… Люди откопали её фото в 13 лет в футболке «Ярусской».

Читай нас в