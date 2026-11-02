В США группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, призвала Конгресс принять постоянный запрет на китайские автомобили. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Призыв к Конгрессу

Группа обратилась к американским законодателям с призывом принять запрет, когда они вернутся на следующей неделе на короткую сессию после промежуточных выборов в Конгресс.

В сентябре сенаторы, инициировавшие двухпартийный законопроект о запрете китайских автомобилей, согласились отложить до ноября попытку ускоренного продвижения документа.

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Позиция отрасли

Глава Alliance for Automotive Innovation Джон Боццелла заявил, что рынок США необходимо защитить от наплыва китайского импорта. По его словам, такой импорт несет риски слежки и ставит в невыгодное положение действующих производителей, которые поколениями инвестировали в американские сообщества.

Alliance for Automotive Innovation представляет General Motors, Toyota, Volkswagen и других крупных автопроизводителей.

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