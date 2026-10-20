Электрический BMW iX5 достиг пиковой мощности зарядки 464 кВт во время международного медиа-мероприятия в Южной Калифорнии. Демонстрация состоялась при участии IONNA и Alpitronic, сообщает Electrek.

Пиковая мощность зарядки

BMW заявляла о возможности зарядки постоянным током мощностью до 460 кВт, однако во время мероприятия автомобиль зафиксировал несколько более высокий показатель — 464 кВт. По данным BMW, версия iX5 60 xDrive при пиковой мощности до 460 кВт может добавить до 170 миль, или около 274 км, запаса хода за 10 минут.

Аккумулятор ёмкостью 144 кВт·ч, по данным компании, можно зарядить с 10% до 80% за 22 минуты. В то же время мощность 460 кВт является пиковой, то есть не поддерживается на протяжении всей сессии зарядки.

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Платформа и запуск модели

iX5 использует силовую систему BMW eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. Компания утверждает, что по сравнению с системой пятого поколения она обеспечивает до 30% больший запас хода и более высокую скорость зарядки. По оценке BMW, новые батареи с цилиндрическими элементами имеют на 20% более высокую плотность энергии, чем предыдущие призматические элементы.

Продажи BMW iX5 60 xDrive 2027 модельного года в США должны начаться в первом квартале 2027 года, а стартовая цена составит 79 800 долларов. BMW оценивает запас хода модели до 435 миль, или около 700 км, но официальные показатели EPA ещё ожидаются. Автомобиль будет оснащён двумя электромоторами, полным приводом, будет иметь совокупную мощность 578 л. с. и разгоняться до 60 миль в час за 4,4 секунды.

BMW планирует начать выпуск iX5 на заводе Spartanburg в США до конца года. Компания называет эту модель своим первым полностью электрическим автомобилем, который будет производиться в США.

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