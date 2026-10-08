Доля финансируемых покупок новых автомобилей с ежемесячным платежом от $1 000 в третьем квартале составила 21,1% против 19,1% годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет Edmunds сообщает Motor1.

Кредиты становятся больше и длиннее

Средняя сумма кредита на покупку нового автомобиля за квартал выросла до $44 664. Во втором квартале 2026 года она составляла $44 156, а годом ранее — $42 744. При этом средний ежемесячный платеж вырос с $756 до $787.

На срок от 84 месяцев оформили 25,5% кредитов на новые автомобили. Годом ранее таких кредитов было 21,8%. Руководитель отдела аналитики Edmunds Джессика Колдвелл отметила, что спрос на новые автомобили не сокращается, хотя ежемесячные выплаты достигли рекордных значений, а сроки кредитования удлиняются.

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Растут расходы на подержанные автомобили

Платежи от $1 000 в месяц встречаются и среди кредитов на подержанные автомобили: их доля составила 6,5%. Это больше, чем 6,2% в предыдущем квартале и 6,1% в третьем квартале 2025 года. Средняя сумма кредита на покупку подержанного автомобиля за квартал достигла $30 703 против $29 660 годом ранее.

Директор отдела аналитики Edmunds Айван Друри посоветовал покупателям оценивать полную стоимость кредита, а не только доступность ежемесячного платежа. По данным Edmunds, средняя общая сумма процентов за весь срок кредитов, оформленных в третьем квартале, составляет $9 938 против $9 442 годом ранее. Средняя ставка по кредитам на новые автомобили осталась на уровне 7,0%.

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