Благодаря программе «Дія» с начала 2026 года перерегистрировали более 220 тысяч автомобилей

В период с января по сентябрь 2026 года украинцы перерегистрировали через приложение «Дия» 220 727 транспортных средств. Это на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За 9 месяцев 2026 года через приложение «Дия» граждане перерегистрировали (купили и продали) 220 727 транспортных средств. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении сервисного центра МВД.

Отмечается, что эта услуга доступна физическим лицам и позволяет оформить договор купли-продажи онлайн. После проверки транспортного средства и владельца документы оформляются в сервисном центре МВД, а свидетельство о регистрации и номерные знаки доставляются по почте в течение 10 дней.

Если покупатель оставляет прежний номерной знак, то пользоваться автомобилем можно сразу после появления электронного свидетельства в приложении «Дія». Если заказывает новый номер с буквенным сочетанием DI — только после получения физических документов и номерного знака.

Источник: Главный сервисный центр МВД

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