Ford Mustang GTD Competition проехал Северную петлю Нюрбургринга в Германии за 6 минут 40,835 секунды, однако Chevrolet не планирует в ближайшее время организовывать новый заезд в ответ. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на исполнительного главного инженера GM по Corvette и спортивным автомобилям Тони Рому.

Разные категории заездов

За рулем Mustang GTD Competition был Дирк Мюллер. Его результат оказался на 8,44 секунды быстрее времени Chevrolet Corvette ZR1X — 6 минут 49,275 секунды, установленного в июле 2025 года.

В то же время эти результаты внесены в разные категории. Mustang GTD Competition был зафиксирован в классе прототипов и предсерийных автомобилей, а Corvette ZR1X — в категории серийных и спортивных машин. Результат Ford был получен на предсерийном автомобиле, тогда как заезд Corvette демонстрировал возможности серийной модели.

Ранее в этом году дорожный Mustang GTD проехал Нордшляйфе за 6 минут 52,072 секунды. В 2025 году Chevrolet также зафиксировал время 7 минут 11,826 секунды для Corvette Z06 и 6 минут 50,763 секунды для Corvette ZR1.

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По словам Ромы, команда Chevrolet гордится результатом ZR1X. Подготовка к заезду проходила как к полноценному гоночному уик-энду — с участием инженеров Michelin и специалистов по анализу батареи.

Ставка на Пайкс-Пик

Рома заявил, что Chevrolet не собирается вести с Ford обмен ответными заездами на Нюрбургринге. Вместо этого команда Corvette сосредоточилась на американской гонке Pikes Peak International Hill Climb.

Corvette ZR1X под управлением Джей Ар Гильдебранда преодолел трассу Пайкс-Пик в 2026 году за 9 минут 30,104 секунды. В этих соревнованиях также выступал электрический прототип Ford SuperVan 4.2, который одержал общую победу с результатом 8 минут 18,202 секунды и установил новый электрический рекорд соревнования.

Chevrolet не исключает возвращения на Нюрбургринг в будущем, но пока не планирует нового заезда в ответ на результат Ford.

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