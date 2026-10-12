12 октября в Париже, Франция, открылся Парижский автосалон. Открытие проходит на фоне экономических и дипломатических вопросов, связанных с конкуренцией китайских производителей на европейском автомобильном рынке. Европейский Союз заявил, что получил от Китая обязательство сдерживать поток гибридных автомобилей на рынок блока.

Обязательство по экспорту

Как сообщает France 24, эта договоренность открывает перспективу сокращения китайского экспорта более чем вдвое. Она также может предотвратить поставки в Европу миллионов автомобилей из Китая. Речь идет о возможных последствиях обязательства относительно потока гибридных авто на рынок ЕС.

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Конкуренция и зависимость

В репортаже поднимается вопрос о том, могут ли европейские автопроизводители выдержать конкуренцию с Китаем. Отдельно в нем упоминается зависимость европейских производителей от Китая как один из вызовов для отрасли. France 24 отмечает, что эти вопросы имеют экономическое и дипломатическое измерения.

Репортаж подготовлен France 2, видео — Morgan Ayre.

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