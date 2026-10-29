Ford сообщил, что цена электрического пикапа Fathom в более дорогих версиях достигнет верхней границы диапазона в 30 тыс. долларов. Базовая стоимость модели составит 28 350 долларов, а компания ожидает, что даже лучше оснащенные варианты будут стоить менее 40 тыс. долларов.

Президент Ford Blue и Model e Эндрю Фрик сказал об этом во время конференц-звонка по итогам третьего квартала. По его словам, компания предложит несколько версий Fathom в этом ценовом диапазоне.

Детали комплектаций раскроют позже

Ford пока не уточнил, какое оборудование будет входить в различные версии пикапа. Также неясно, будет ли сумма на верхней границе диапазона в 30 тыс. долларов стартовой ценой более дорогих комплектаций или соответствовать стоимости максимально оснащенного автомобиля.

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Больше деталей о предложениях Fathom компания планирует предоставить ближе к запуску, сообщает InsideEVs. Предзаказы должны открыть в начале 2027 года, а первые поставки запланированы на конец того же года.

Цифровые функции и подписки

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что покупатели более дорогих версий электромобилей уделяют внимание цифровым возможностям. Среди таких функций он назвал системы помощи водителю, цифровые камеры, приборную панель и интегрированные Apple Maps, а также указал на потенциал долгосрочных подписок и цифровых сервисов.

По итогам третьего квартала у Ford было 1,7 млн клиентов, которые платят за подписки на сервисы компании, в том числе Ford Pro, BlueCruise и другие цифровые услуги. Это на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Фарли также отметил, что удержание розничных клиентов может быть выше на девять процентных пунктов в случае сочетания автомобиля с программной подпиской.

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