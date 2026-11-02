Губернатор нигерийского штата Абия Алекс Отти заявил, что власти выбрали электробусы для системы общественного транспорта, поскольку считают их более технологически совершенным решением, чем автобусы на сжатом природном газе (CNG). Об этом он сказал во время ежемесячного брифинга для СМИ в Умуахии, сообщает Premium Times.

Электротранспорт для перевозок

По словам Отти, администрация штата не выступает против CNG, но для общественного транспорта решила использовать электромобили. Он пояснил, что бензиновые автомобили и транспорт на CNG работают на двигателях внутреннего сгорания, тогда как электротранспорт имеет другую систему привода.

Губернатор также отметил, что CNG дешевле в использовании, чем бензин. Он выразил надежду, что переоборудование бензиновых и дизельных автомобилей для работы на CNG станет более распространённым в Нигерии.

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Станции CNG для частных автомобилей

Отти сообщил, что несколько компаний выразили заинтересованность в создании дополнительных CNG-станций в штате, и договорённости с ними уже достигнуты. По его словам, эти станции должны обслуживать частные автомобили и других потребителей, а не систему общественного транспорта штата.

Во время того же брифинга губернатор также прокомментировал уличную торговлю в центральной части Умуахии, известной как Иси-Гейт. Он заявил, что власти будут постепенно перемещать торговцев в рамках программы обновления города и выплачивать компенсации тем, кого могут переместить с торговых мест. По словам Отти, правительство штата всё ещё ищет альтернативные локации для продавцов.

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