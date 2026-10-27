Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) планирует в начале 2027 года начать производство компактного кроссовера Ora 5 в Болгарии. Компания заключила производственное соглашение с местным партнёром, а предприятие станет её первой производственной базой в Европе, сообщает TimesLIVE.

Мощность до 50 тысяч автомобилей

Планируемая производственная мощность болгарского предприятия составит до 50 тысяч автомобилей в год. Выпуск машин должен начаться в первом квартале 2027 года. GWM не раскрыла финансовые условия договорённости.

Ora 5 представлена на европейском рынке в электрической, гибридной и бензиновой версиях. В то же время компания не уточнила, какую именно модификацию модели будут производить в Болгарии.

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Возвращение на европейский рынок

Китайские автопроизводители создают производственные базы в Европе, чтобы поддержать рост продаж и уменьшить влияние торговых барьеров. Электромобили GWM, импортируемые из Китая, облагаются анти-субсидийной пошлиной ЕС в размере 20,7% в дополнение к стандартному 10-процентному тарифу на ввоз автомобилей.

Технический директор GWM Николь Ву заявила, что компания хочет не только продавать автомобили в Европе, но и «стать частью Европы». По словам топ-менеджера GWM, который общался с Reuters в прошлом году, компания намерена произвести 300 тысяч автомобилей в Европе к 2029 году. Производитель также планирует создавать на континенте интегрированные промышленные парки для автомобилей и комплектующих.

GWM заявляла о намерении представить не менее 10 новых моделей и производных от них версий в течение следующих двух лет. У компании есть центр исследований и разработок в Мюнхене, работающий с 2021 года. Продажи GWM в Европе в 2025 году сократились почти на 30% — до 3,5 тысячи автомобилей. Компания ориентируется на долю европейского рынка от 3% до 5% к 2030 году.

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