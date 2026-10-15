Hyundai Motor America отзовет в США 94 622 автомобиля из-за риска пожара во время движения или стоянки. Причиной может быть перегрев двигателей передних сидений с электрической регулировкой, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Какие автомобили отзывают

Отзыв касается отдельных автомобилей Hyundai Genesis 2015–2016 модельных годов, а также Genesis G80 2017–2020 модельных годов. По данным NHTSA, переключатель управления электрическим сиденьем может заедать, из-за чего двигатели передних сидений способны перегреваться.

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Регулятор отметил, что такая неисправность может привести к возгоранию как во время эксплуатации автомобиля, так и когда он припаркован.

Рекомендации для владельцев

Hyundai посоветовала владельцам до проведения ремонта парковать автомобили на улице и подальше от других транспортных средств или зданий. В NHTSA сообщили, что способ устранения неисправности сейчас разрабатывается.

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