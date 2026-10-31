Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьезно отнесется к возражениям стран Восточной Азии против франко-германского плана ограничить автомобильные субсидии ЕС. Он намерен поднять этот вопрос на следующей неформальной встрече лидеров Европейского союза, запланированной на 13 ноября в Дублине, сообщает Politico Europe.

Возражения Сеула и Токио

План, согласованный Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предусматривает ограничение доступа к субсидиям для автомобилей, произведенных за пределами ЕС, Швейцарии и Великобритании. В странах Азии эта инициатива вызвала резкую реакцию.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил журналистам, что попросил Мерца поддержать отношение к Корее такое же, как к государствам — членам ЕС. Подобные замечания прозвучали и в Японии.

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По словам немецкого канцлера, интенсивность этих претензий несколько его удивила. Он признал, что предложение Франции и Германии вызвало значительную обеспокоенность в Сингапуре, Японии и Южной Корее из-за опасений новой волны протекционизма в Европе.

Торговая инициатива

Во время выступлений в Сеуле и Токио Мерц также предложил создать глобальный политический альянс в поддержку торговли, основанной на правилах. По его мнению, ЕС, азиатские страны, Канада, Австралия, Новая Зеландия и южноамериканский торговый блок МЕРКОСУР должны координировать действия в случае нарушения международных правил или экономического давления.

Как отмечает Politico Europe, реакция Южной Кореи и Японии показывает, что отраслевые торговые споры могут усложнить реализацию более широкой инициативы, предложенной Мерцем.

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