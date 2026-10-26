Электрический кроссовер Lexus RZ 2027 модельного года поступит в дилерские центры в начале 2027 года. Базовая версия RZ 350e будет стоить $47 495 с учетом доставки и получит заявленный запас хода до 301 мили, или примерно 484 км, сообщает Electrek.

Три силовые установки

Базовый RZ 350e оснащается батареей емкостью 79,6 кВт·ч и передним электромотором мощностью 221 л. с. Полноприводный RZ 450e AWD с дополнительным задним мотором и системой DIRECT4 имеет совокупную мощность 308 л. с. Его стартовая цена составляет $50 995, а запас хода — 260 миль.

Самым дорогим в линейке станет RZ 550e F Sport AWD за $58 770. Совокупная мощность его полноприводной установки составляет 402 л. с., а разгон от 0 до 60 миль в час, по данным Lexus, занимает 4,2 секунды. В комплектации F Sport также впервые предложат систему M Mode, которая имитирует ощущения от восьмиступенчатой механической коробки передач.

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Зарядка и оснащение

Все версии RZ получат встроенный зарядный порт NACS со стороны пассажира, что позволит пользоваться станциями Tesla Supercharger без отдельного адаптера. Зарядка батареи с 10% до 80% должна занимать около 30 минут.

Стандартное оснащение будет включать подогрев руля, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также мультимедийную систему Lexus Interface с 14-дюймовым навигационным дисплеем, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Для версий Luxury и F Sport предусмотрена отделка сидений Ultrasuede, тогда как стандартные версии получат сиденья с материалом NuLuxe.

К сентябрю Lexus продал более 10 тысяч кроссоверов RZ — на 91% больше, чем 5 340 автомобилей за тот же период годом ранее.

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