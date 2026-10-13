В США Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) открыло дело DP26010 для рассмотрения петиции о возможном превышении скорости роботакси Tesla в действующих школьных зонах. Обращение касается роботакси 2026 модельного года с включенной системой автоматизированного управления Tesla Automated Driving System.

Как сообщает Electrek, петиция поступила регулятору 23 сентября, а Управление расследования дефектов NHTSA открыло соответствующее дело 9 октября. Это еще не формальное расследование: агентство должно решить, есть ли основания его начинать.

Видео и сообщения об инцидентах

Доказательная база в обращении состоит из трех видео из социальных сетей, на которые ссылается заявитель, а также четырех инцидентов, указанных в подсчете NHTSA. В материалах не говорится об авариях, пострадавших или погибших.

Федеральные правила дают NHTSA 120 дней с момента получения петиции, чтобы удовлетворить или отклонить ее. По расчету издания, крайний срок для решения приходится примерно на 21 января 2027 года. Если петицию удовлетворят, агентство начнет официальное расследование дефекта, которое потенциально может завершиться отзывом автомобилей.

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Оценка парка роботакси

NHTSA оценивает парк роботакси Tesla, на который распространяется обращение, примерно в 1 000 автомобилей Model Y и Cybercab. Tesla не раскрывает количество роботакси, эксплуатируемых компанией, а регулятор назвал свою цифру оценкой.

Ранее вопросы скорости уже возникали в отношении программного обеспечения Tesla: видео с запуска сервиса роботакси в Остине в июне 2025 года показывали автомобили, двигавшиеся быстрее установленного ограничения. Тогда NHTSA заявляло, что контактирует с Tesla по этому поводу.

Другие действия регулятора

В октябре 2025 года NHTSA также начало другое расследование в отношении Full Self-Driving из-за возможных нарушений правил дорожного движения, в частности проезда на красный свет и движения не по той полосе. Отдельно агентство потребовало от Tesla под присягой объяснить, как Cybercab без педалей и руля соответствует федеральным стандартам безопасности.

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