В австралийском городе Олбани, примерно в 400 километрах к югу от Перта, десятки винтажных автомобилей Ford Model A собрались на ралли, которое организаторы назвали крупнейшим подобным мероприятием в стране. В пятницу исторический район города оглашали сигналы старинных автомобильных клаксонов, сообщает ABC News.

Участники из разных стран

Директор ралли Андреа Мур заявила, что отреставрированные автомобили прибыли почти из всех штатов Австралии. К мероприятию также присоединились участники из Новой Зеландии, Великобритании и Словении, хотя часть гостей приехала без собственных машин.

82-летний Бен Маннеке рассказал, что преодолел на своем Ford Model A около 5 тысяч километров из Малени в штате Квинсленд до Олбани. По его словам, поездка через Налларбор предполагала много остановок, и не везде было удобно останавливаться на ночлег, однако путешествие принесло удовольствие.

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Автомобили 1928–1931 годов

Мур отметила, что представленные на мероприятии Model A выпускались с 1928 по 1931 год — после Ford Model T. Она назвала эти автомобили машинами для каждого и заметила, что, в отличие от Model T, их можно было красить не только в черный цвет.

Гость из Йоркшира Стив Уотсон вместе с друзьями прилетел в Австралию и одолжил автомобиль для участия в ралли. Он сказал, что в Великобритании также действует клуб поклонников Ford Model A, насчитывающий около 300 членов, однако участие в подобных мероприятиях там не столь активно.

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