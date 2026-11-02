В Польше Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей подписала соглашение о подготовке проекта расширения автомагистрали A4 между Краковом и Катовице. Речь идет о 24-километровом участке от Дуловы до Балице, где планируют обустроить третью полосу движения, сообщает RMF24.

Проектирование и разрешения

Контракт получила компания Autostrada II из Катовице. Исполнитель должен подготовить техническую документацию, пройти необходимые согласования и получить разрешения. В задачу также входит проект демонтажа пункта взимания платы за проезд в Балице.

По данным польской дорожной администрации, этой частью A4 ежедневно пользуются более 50 тысяч автомобилей. Расширение должно повысить пропускную способность и комфорт движения. Третью полосу планируют проложить благодаря резерву территории в зеленой разделительной полосе между направлениями движения.

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Смена управляющего в 2027 году

С 1997 года участком A4 между Катовице и Краковом управляет частный концессионер Stalexport Autostrada Małopolska. Срок действия концессионного соглашения завершается 15 марта 2027 года, после чего управление трассой должно перейти к Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей.

RMF24 также отмечает, что со следующего года водители легковых автомобилей смогут пользоваться этим участком без оплаты на пунктах в Бженчковицах и Балице. Завершить проектные работы и оформление разрешений планируют в ближайшие годы, а начало непосредственного строительства запланировано на 2030 год.

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