За девять месяцев 2026 года Tesla продала в Китае 381 088 автомобилей — на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время экспорт с завода Giga Shanghai вырос более чем вдвое и достиг 361 972 машин, сообщает Electrek со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Экспорт составляет почти половину поставок

Совокупные оптовые поставки Tesla из Китая, включающие внутренние продажи и экспорт, выросли на 22,5% — до 743 060 автомобилей. Доля экспорта в этих поставках увеличилась с 29% в январе–сентябре 2025 года до 49% за тот же период 2026 года.

Продажи Tesla китайским покупателям стали самыми низкими за первые девять месяцев как минимум за четыре года. Они также на 17% меньше показателя января–сентября 2024 года, когда компания реализовала на китайском рынке 460 203 автомобиля.

В третьем квартале розничные продажи Tesla в Китае снизились на 16%, до 142 133 единиц. В июле падение составило 33%, а в сентябре компания продала 64 837 автомобилей — на 9,4% меньше, чем годом ранее.

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Китай сократит налоговое возмещение

Министерство финансов Китая и Государственное налоговое управление объявили, что с 1 апреля 2027 года ставка возмещения НДС при экспорте транспортных средств на новых источниках энергии будет снижена с 13% до 9%. Решение касается электромобилей и подключаемых гибридов; ставку будут определять по дате экспорта в таможенной декларации.

По оценке Electrek, при средней экспортной стоимости Model 3 или Model Y около 220 тыс. юаней сокращение возмещения будет означать дополнительные расходы примерно в 8,8 тыс. юаней на автомобиль. Издание оценивает потенциальное годовое влияние на Tesla при нынешних темпах экспорта примерно в 600 млн долларов, однако это не оценка компании.

Китайский рынок транспортных средств на новых источниках энергии также сокращается: по данным CPCA, розничные продажи таких машин за девять месяцев снизились на 12,8%. В то же время Tesla уже экспортировала из Китая больше автомобилей, чем за весь 2023, 2024 или 2025 год.

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