В Пакистане проект автомобильной политики на 2026–2031 годы может привести к существенному снижению цен на часть машин, в частности на подключаемые гибриды. По предварительным отраслевым оценкам, стоимость таких автомобилей может сократиться более чем на 20%, сообщает Dawn.

Проект сохраняет ставку налога с продаж на уровне 1% для аккумуляторных электромобилей. Для подключаемых гибридов предлагается ставка 9%, а для электромобилей с увеличенным запасом хода — 6%. В предыдущей версии документа предлагалась единая ставка 1% для всех транспортных средств на новых источниках энергии.

Ожидаемое снижение цен

По предварительным отраслевым оценкам, обычные бензиновые автомобили могут подешеветь примерно на 8–10%, а гибриды — ориентировочно на 9%. Наибольшее снижение цен прогнозируется для подключаемых гибридов. Электромобили с импортной стоимостью до 15 тысяч долларов могут подешеветь примерно на 22%, тогда как для более дорогих моделей оценка составляет около 8%.

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В то же время электромобили с увеличенным запасом хода в рамках предложенной налоговой структуры могут подорожать примерно на 3%. Представители отрасли предполагают, что стоимость GAC Aion UT может снизиться с примерно 6,4 млн до 5–5,2 млн пакистанских рупий. Для отдельных версий Honda HR-V e:HEV, Haval Jolion и Toyota Corolla Altis потенциальная экономия может составить от 600 до 800 тысяч рупий.

Опасения производителей комплектующих

Проект также предусматривает постепенное снижение тарифов на локализованные CKD-комплектующие для сборки автомобилей — с 25% до 15% к 2031 финансовому году. Аналитики Topline Securities считают, что из-за конкуренции выгоду от более низких тарифов могут передать потребителям, однако это может навредить местным производителям комплектующих.

Председатель Пакистанской ассоциации производителей автозапчастей и аксессуаров Абдур Рехман Айзаз заявил, что импорт новых и подержанных автомобилей уже оказывает давление на отрасль. По его словам, в сентябре импорт новых полностью собранных автомобилей вырос до 2407 единиц с 391 в августе, а подержанных — до 2454 с 1185. Айзаз оценил потери доходов местных производителей запчастей от 4861 импортированного автомобиля в сентябре примерно в 7,3 млрд рупий.

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