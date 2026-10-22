Регистрации новых автомобилей в Европейском союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли в сентябре выросли на 10,2% в годовом выражении — до 1,36 млн машин. Рост обеспечил высокий спрос на электрифицированные автомобили, тогда как регистрации бензиновых и дизельных моделей существенно сократились.

Спрос на электрифицированные автомобили

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, регистрации полностью электрических автомобилей увеличились на 59,9%, подключаемых гибридов — на 24%, а гибридов — на 5,3%.

В совокупности эти три категории составили 76,2% всех новых автомобилей, зарегистрированных в сентябре. Спрос на такие машины в основных европейских странах поддерживали стимулы для покупателей и более широкий выбор моделей.

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В то же время регистрации автомобилей с бензиновыми двигателями уменьшились на 20,6%, а дизельных — на 28,2% по сравнению с сентябрём предыдущего года.

Рост китайских марок

Китайские автопроизводители продолжили наращивать присутствие на европейском рынке. Продажи Chery почти утроились, а BYD — удвоились. Geely увеличила регистрации более чем на 33%, SAIC — более чем на 23%.

Совокупная доля этих четырёх китайских компаний выросла до 14,6% против 9,6% годом ранее. Регистрации Volkswagen и Renault снизились на 2,9% и 0,7% соответственно, тогда как Stellantis увеличила их на 4,5%. Совокупная рыночная доля этих трёх европейских групп сократилась с 48,4% до 43,7%.

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