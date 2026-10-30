В Сингапуре с 30 октября физические лица, покупающие автомобили и регистрирующие их как транспорт для заказных перевозок, могут занять не более 60% или 70% стоимости машины — в зависимости от ее открытой рыночной стоимости. Максимальный срок таких кредитов также ограничили семью годами. Ранее владельцы таких автомобилей потенциально могли получить заем на полную стоимость покупки.

Как сообщает Channel NewsAsia, власти страны ввели ограничения, чтобы закрыть потенциальную лазейку в финансировании. Чиновники отметили, что некоторые покупатели могли регистрировать автомобили как транспорт для заказных перевозок преимущественно ради доступа к более мягким условиям кредитования, не планируя предоставлять услуги райдхейлинга.

Кого касаются правила

Новые правила напрямую затрагивают покупателей, которые регистрируют собственные автомобили как private-hire vehicles, независимо от того, намерены ли они предоставлять услуги по перевозке пассажиров. Власти обратили внимание на недавний рост числа регистраций таких автомобилей, принадлежащих физическим лицам: показатель достиг примерно 500 машин в месяц.

По состоянию на сентябрь 2026 года в Сингапуре насчитывался 98 621 автомобиль для заказных перевозок, согласно данным Управления наземного транспорта. Заместитель генерального секретаря Национального конгресса профсоюзов Йео Ван Линг заявила, что изменения в финансировании скажутся на возможностях водителей, действительно работающих в этом секторе, зарабатывать на жизнь. По ее словам, профсоюзу следует проследить, не сделают ли новые требования владение автомобилем недоступным для таких водителей, не усилят ли их зависимость от арендных автопарков и не увеличат ли операционные расходы.

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Влияние на COE и тарифы

Эксперты считают, что последствия для спроса на сертификаты COE и премий за них пока трудно спрогнозировать. Доцент Школы бизнеса Национального университета Сингапура Ли Кванг Хоо отметил, что часть покупателей, пользовавшихся более мягкими условиями кредитования, может отказаться от покупки автомобиля. В то же время другие могут приобрести частный автомобиль по обычным правилам, оформить его на компанию или воспользоваться альтернативными схемами финансирования.

Доцент экономики Сингапурского университета социальных наук Уолтер Тесейра подчеркнул, что не все потенциальные покупатели утратят возможность приобрести автомобиль: некоторые смогут оформить обычный кредит или выбрать более дешевую модель. По его словам, на последних аукционах COE ежемесячная квота составляла около 5 тыс. автомобилей, поэтому даже сокращение спроса не обязательно существенно повлияет на премии, если другие покупатели будут готовы платить аналогичные суммы.

По мнению экспертов, существенное подорожание поездок через сервисы заказных перевозок маловероятно. Ограничения прежде всего направлены на покупателей, которые регистрировали автомобили в соответствующей категории без намерения предоставлять такие услуги. Стоимость поездок также зависит от спроса пассажиров и ценовой политики платформ, а рост расходов на автомобили не обязательно напрямую отразится на тарифах.

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