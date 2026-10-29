Центральный районный суд Сеула в Южной Корее отклонил иск 88 владельцев Tesla, которые требовали полностью вернуть средства за программное обеспечение помощи водителю Full Self-Driving. Суд пришел к выводу, что автопроизводитель не нарушил договорных обязательств.

Позиция суда

Как сообщает Channel NewsAsia, суд отметил, что опция FSD не предусматривала полностью автономное вождение без вмешательства человека. Суд также установил, что Tesla уже предоставила часть функций, включенных в пакет.

По мнению суда, обязанность компании добавлять новые возможности зависела от развития технологий и регуляторных разрешений. Покупатели, по оценке суда, знали, что появление некоторых функций может потребовать значительного времени.

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Обновления для старых автомобилей

Суд также учел, что Tesla предоставила базовые функции Autopilot и Enhanced Autopilot. Последнее обновление программного обеспечения добавило старым автомобилям с компьютерами Hardware 3 распознавание светофоров и дорожных знаков, а также возможности движения по городу.

Компания Tesla не предоставила немедленного комментария по поводу решения. По данным издания, аналогичные судебные претензии к автопроизводителю из-за задержек с внедрением заявленных функций автономного вождения рассматриваются и в других странах.

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