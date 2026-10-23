Tesla во время конференц-звонка по итогам третьего квартала 2026 года не ответила на вопрос акционеров о возможности бесплатного обновления компьютера в автомобилях с оборудованием Hardware 3 (HW3). Вопрос занял пятое место на платформе Say по количеству представленных акций: его поддержали 557 голосами, соответствовавшими 652 900 акциям.

Как сообщает Electrek, акционеры просили объяснить, когда владельцы машин с HW3 узнают о возможности бесплатной модернизации и получат четкий план. Tesla ответила на девять других вопросов с Say, в частности о масштабировании Cybercab, роботакси, роботе Optimus, картографировании для FSD и темпах производства.

Вопрос о HW3 не озвучили

Директор Tesla по связям с инвесторами Трэвис Аксельрод завершил блок вопросов Say, не упомянув HW3. По данным Electrek, во время всей конференц-разговора также не затрагивались темы AI3 или переоснащения автомобилей. В то же время компания озвучила вопросы, которые до звонка, по подсчетам издания, имели более низкий рейтинг по количеству акций.

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На вопрос о сроках появления FSD без надзора в автомобилях клиентов руководитель направления искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллузвами заявил, что программное обеспечение, используемое в роботакси Model Y и Cybercab, поступит клиентам с FSD v15. По его словам, первые частные автомобили могут присоединиться к парку Robotaxi примерно во втором квартале 2027 года.

Ограничения оборудования

Во время звонка по итогам первого квартала 2026 года Илон Маск признал, что Hardware 3 не обладает возможностями для FSD без надзора, в частности из-за пропускной способности памяти, которая составляет одну восьмую от показателя HW4. В апреле он говорил о возможности создания микрофабрик в крупных городах для замены компьютеров и камер, а также о trade-in со скидкой. В июле Маск заявил, что модернизация может иметь смысл в определенный момент, и предположил переход сразу к плате следующего поколения или AI5.

По данным Electrek, Tesla продавала пакет FSD по цене до 15 000 долларов, заявляя о наличии в автомобилях необходимого оборудования. Издание также сообщает, что компания сталкивается с коллективными исками в США, Китае и Австралии, а коллективная претензия в Нидерландах охватила почти 7 000 владельцев HW3. Документы нидерландского регулятора RDW, на которые ссылается Electrek, свидетельствуют, что Tesla подавала на европейское одобрение FSD только HW4.

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