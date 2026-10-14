Tesla в США проведет трансляцию мероприятия, посвященного новому поколению Roadster, в четверг, 15 октября, в 19:55 по центральному времени. Презентацию планируют провести под открытым небом. О подтверждении новой даты сообщает Electrek.

Изначально мероприятие было запланировано на 1 октября в Техасе, однако Tesla отменила его 28 сентября. Компания объяснила это тем, что следила за погодой вместе с местными метеорологами, а шоу может состояться только на открытой площадке. Новую дату назначили на 15 октября, а время трансляции Tesla подтвердила в социальной сети X.

Многолетние переносы

Первый прототип Roadster Tesla показала в ноябре 2017 года на мероприятии, посвященном грузовику Semi. Тогда компания обещала начать производство в 2020 году. Бронирование модели принимали за 50 тысяч долларов, а серию Founders Series оценивали в 250 тысяч долларов.

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Производство Roadster неоднократно откладывали: сначала на 2021 год, затем на 2022 и 2023 годы. В мае 2023 года Илон Маск заявлял, что надеется начать выпуск в 2024 году, подчеркнув, что это не является обязательством. В феврале 2024 года он говорил о существенном повышении целей в отношении дизайна, демонстрации до конца года и производстве в 2025 году. В ноябре 2025 года начало выпуска перенесли на 2027 или 2028 год.

Возможная демонстрация двигателей

По данным Electrek, последние тизеры Tesla и Маска указывают на возможное использование в демонстрационном автомобиле холодногазовых двигателей SpaceX. Маск заявлял, что с ними Roadster сможет разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за секунду. Ранее анонсированную демонстрацию полета автомобиля, по информации издания, сократили до короткого зависания.

Electrek также пишет, что демонстрационный автомобиль якобы будет управляться дистанционно и не получит допуск к движению по дорогам общего пользования. Тизеры, по оценке издания, могут также свидетельствовать об обновленном дизайне Roadster с угловатой стилистикой серии Cyber.

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