В Хейворде, штат Калифорния, США, электрический грузовик Tesla Semi загорелся на автомагистрали I-880 без столкновения с другими транспортными средствами. Водитель не пострадал. Об этом сообщает Electrek.

Перекрытие автомагистрали

Пожар начался около 17:35 по тихоокеанскому времени на южном направлении I-880 возле Route 92. Дорожный патруль Калифорнии сначала перекрыл движение в обоих направлениях из-за потенциального риска опасного химического дыма.

Литий-ионная батарея грузовика горела довольно долго, поэтому южное направление автомагистрали оставалось закрытым примерно 10 часов. Северное направление открыли в тот же вечер, а все полосы движения — около 3:30 в среду.

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Причину пожара устанавливают

Водитель сообщил офицерам, что грузовик загорелся по неизвестной ему причине. Оператора грузовика не назвали, а причину возгорания расследуют.

На опубликованных дорожным патрулем фотографиях видны пожарные, покрывавшие пеной сгоревший тягач. Передняя часть прицепа Premier Trailer Leasing также получила повреждения от огня.

В августе 2024 года Tesla Semi загорелся на I-80 возле Эмигрант-Гэп в Калифорнии. Тогда Национальный совет по безопасности на транспорте США установил, что грузовик съехал с дороги, столкнулся со столбиком-разметчиком и деревом, после чего загорелась его батарея.

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