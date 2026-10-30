Toyota подготовила для выставки SEMA 2026 пять концептов серии Woodland, созданных на базе моделей RAV4, Grand Highlander, Sienna, bZ и Crown Signia. Автомобили получили увеличенный дорожный просвет, вездеходные шины, черные сатиновые колеса, расширенные колесные арки и багажные системы на крыше.

Как сообщает Motor1, концепты разработали при участии дизайн-студии CALTY Design Research. Все пять автомобилей окрасили в оттенок Horizon Blue, вдохновленный палитрой Toyota 1960-х годов. Двухцветное оформление с контрастными крышей и капотом должно отличать их от серийных версий.

Пять моделей и разные силовые установки

В семейство вошли RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept и Sienna Woodland Concept, которым придали более выразительный внедорожный вид. Электрическую линейку представляет bZ Woodland Concept, а Grand Highlander Woodland Concept и Crown Signia Woodland Concept демонстрируют такой же подход для более крупных семейных автомобилей.

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Линейка охватывает модели с подключаемыми гибридными и обычными гибридными силовыми установками, а также электромобиль. Toyota показывает, что для поездок вне асфальта можно адаптировать не только традиционные внедорожники, но и минивэны, кроссоверы и электрические модели.

Концепты не будут продаваться в такой конфигурации

Toyota называет Woodland специальными прототипами. Компания отмечает, что использованные в них детали и аксессуары недоступны через Toyota. Отдельные модификации могут влиять на гарантию, характеристики и безопасность автомобилей или не соответствовать требованиям для эксплуатации на дорогах общего пользования. Станут ли отдельные решения частью заводских аксессуаров или серийных моделей, пока неизвестно.

На SEMA 2026 Toyota также представит серию Snowhunter на базе Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Эти концепты получат камуфляжную графику, поднятую подвеску, дополнительное освещение, экспедиционное оснащение и белые гусеницы для движения по снегу вместо обычных колес.

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