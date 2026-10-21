Toyota отзовет в США 105 794 автомобиля Toyota Land Cruiser Hybrid 2024–2027 модельных годов из-за возможной утечки топлива, которая может повысить риск пожара в случае контакта топлива с источником возгорания. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщает Channel NewsAsia.

Какие автомобили отзывают

Кампания касается определенных автомобилей этой модели 2024–2027 модельных годов. По данным регулятора, проблема связана с соединением топливной трубки возле топливного бака.

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Как устранят неисправность

В NHTSA отметили, что это соединение может отсоединиться. Это может привести к утечке топлива и увеличить риск пожара, если топливо попадет на источник возгорания.

В качестве способа устранения неисправности дилеры Toyota бесплатно установят дополнительный хомут или заменят полимерную топливную трубку. Американский регулятор сообщил об отзыве в среду, 21 октября.

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