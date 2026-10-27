В США компания Toyota отзовет 228 367 автомобилей Toyota Sienna Hybrid из-за возможной проблемы с фиксацией спинок сидений во время аварии. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), кампания касается отдельных автомобилей 2022–2026 модельных годов.

Риск при лобовом столкновении

Американский регулятор безопасности дорожного движения отметил, что при определенных лобовых столкновениях сила удара может вывести спинку сиденья из зафиксированного положения. В таком случае она может не удержать пассажиров должным образом, что увеличивает риск травм. По информации NHTSA, проблема может возникать при определенных фронтальных ударах.

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Бесплатное устранение проблемы

Как сообщает Channel NewsAsia, дилеры Toyota бесплатно обновят программное обеспечение или заменят спинки сидений в зависимости от конфигурации автомобиля. Работы по устранению проблемы будут выполнены без оплаты.

Регулятор сообщил об отзыве во вторник, 27 октября.

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