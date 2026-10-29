Toyota вместе с брендом Lexus продала в мире 309 766 электромобилей с аккумуляторным питанием за первые девять месяцев 2026 года — на 127,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи компании в Китае сократились на 18,9%, до немногим более 1,05 млн автомобилей, сообщает Electrek.

Рост продаж электромобилей

По данным издания, за исключением января, когда продажи электромобилей Toyota выросли на 87,5%, в каждом месяце 2026 года они более чем вдвое превышали показатель соответствующего месяца 2025 года. Спрос рос после обновления электрических кроссоверов Toyota bZ4X и Lexus RZ, а также расширения модельного ряда.

Toyota добавила в линейку электромобилей модели C-HR+, bZ4X Touring и Urban Cruiser, тогда как Lexus предлагает электрическую версию ES. Оба бренда также готовят к продаже трехрядные электрические SUV. По данным CleanTechnica, приведенным Electrek, Toyota bZ4X заняла 20-е место среди самых продаваемых электромобилей мира по итогам января—августа, приблизившись к 100 тысячам проданных машин.

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Китайский рынок давит на общие показатели

Несмотря на рост в сегменте электромобилей, глобальные продажи Toyota Motor в сентябре сократились третий месяц подряд. Компания реализовала 860 107 автомобилей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. За девять месяцев мировые продажи составили 7,51 млн машин — на 3,4% меньше в годовом измерении.

Toyota объяснила спад слабым рынком в Китае, где особенно пострадал спрос на бензиновые и гибридные автомобили. Сентябрь стал восьмым подряд месяцем сокращения продаж компании в стране. На китайском рынке через совместные предприятия GAC Toyota и FAW Toyota продаются электромобили bZ3, bZ3X, bZ5 и bZ7.

По итогам девяти месяцев Toyota продала в Японии 1,19 млн автомобилей, превысив свой результат в Китае. По информации Nikkei, которую приводит Electrek, Toyota планирует производить новый электрический SUV Lexus в Шанхае, а начало производства на новом заводе ожидается следующей осенью.

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