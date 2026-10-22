В Вальехо, штат Калифорния, автомобиль Tesla, двигавшийся в режиме Full Self-Driving (FSD), насмерть сбил 71-летнего мужчину, который переходил автомагистраль I-80. ДТП произошло около 2:30 ночи в четверг.

Полиция проверила видео из автомобиля

Как сообщает The Verge, Калифорнийский дорожный патруль просмотрел запись с видеорегистратора Tesla. На видео видно, что автомобиль начал тормозить и повернул влево, пытаясь избежать наезда на пешехода. Однако Tesla все же сбила мужчину правой передней частью.

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Правоохранители ищут свидетелей

По данным San Francisco Chronicle, правоохранители считают, что после Tesla пешехода сбил как минимум еще один автомобиль. Водитель Tesla остановился и остался на месте аварии, тогда как другие водители, по данным полиции, не остановились. Подразделение Калифорнийского дорожного патруля в районе Солано просит очевидцев или людей, располагающих информацией о ДТП, обратиться к правоохранителям.

Другой инцидент на I-80

Неделей ранее на той же автомагистрали водитель Tesla заявил, что заснул, когда его автомобиль с включенным FSD врезался в полицейскую машину, стоявшую на месте другой аварии. После того случая дорожный патруль напомнил водителям, что система Full Self-Driving, несмотря на название, не является полностью автономной и не освобождает водителя от ответственности за безопасное управление автомобилем.

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