В Мексике стартовала 39-я автомобильная гонка La Carrera Panamericana: 50 зарегистрированных экипажей отправились из Тустла-Гутьерреса по маршруту через восемь штатов страны. В соревновании участвуют водители из 15 стран, сообщает Mexico News Daily.

Маршрут через восемь штатов

Семидневный маршрут проходит от Чьяпаса до Чиуауа и составляет почти 2 400 миль, или около 3 860 километров. Гонка проходит по дорогам общего пользования, а дистанция разделена на хронометрируемые участки и различные классификации.

После старта участники направились на север вдоль побережья Веракруса, а затем маршрут ведет вглубь страны по горным дорогам Сьерра-Мадре в направлении Пуэблы. Среди автомобилей преобладают винтажные Porsche, Ford, Studebaker и Chevrolet, хотя в гонке также представлены современные спортивные модели.

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Остановка в Халапе

Во время остановки в городе Халапа сотни болельщиков собрались возле местного музея науки, чтобы увидеть участников, проехавших по городским проспектам колонной. Там дебютировала первая местная команда Don Justo, которую представляют мексиканские пилоты Иван Мартинес и Сальвадор Абурто.

Среди участников — чешский профессиональный гонщик Ян Беднар, который привез отреставрированный BMW 3.0 CS 1969 года. По его словам, этот автомобиль уже участвовал в Pan-Am более десяти лет назад. Также в гонке выступил американец Картер Фурнье на Porsche 911 1970 года и бывший чемпион мира по ралли в серийном классе мексиканец Бенито Герра-младший на Porsche 911 1983 года.

История соревнования

La Carrera Panamericana впервые провели в 1950 году как часть инициативы мексиканского правительства, призванной отметить завершение страной своего участка Панамериканского шоссе. За первые пять лет существования гонки погибли более 30 человек, поэтому соревнование отменили в 1955 году. Его возобновили в 1988 году в модернизированном и регулируемом формате.

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