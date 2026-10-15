Министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил, что китайские автопроизводители, стремящиеся расширить производство в Европе, не нашли в стране подходящих заводов, готовых к немедленному запуску. Об этом он сказал во время сессии вопросов к правительству в парламенте в Риме.

Нужны готовые производственные площадки

По словам Урсо, представители китайского автопрома посещали итальянские предприятия и несколько раз встречались с ним, однако подходящих площадок не нашли. В частности, среди них был европейский советник BYD Альфредо Альтавилла.

Министр объяснил, что китайские компании ищут завод, который можно сразу ввести в эксплуатацию. Производители из Китая рассматривают возможность размещения мощностей в ЕС, где Брюссель работает над правилами о минимальной доле местных компонентов в электромобилях, продаваемых в блоке, сообщает TimesLIVE.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Stellantis

Урсо сказал, что Stellantis, единственный крупный автопроизводитель в Италии, не закрыл ни одного завода в стране. По его словам, компания выбрала производство автомобилей в партнерстве с китайскими компаниями, а не передачу своих итальянских предприятий китайским автопроизводителям.

Альтавилла в прошлом месяце сообщил Reuters, что BYD, в отличие от некоторых китайских конкурентов, стремится купить и полностью контролировать европейский завод, а не делить его с местными партнерами. Компания, по его словам, сосредоточена на Испании и Франции.

Читай нас в