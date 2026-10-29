В Дебрецене на востоке Венгрии завод китайской компании Semcorp по производству сепараторов для батарей пятый месяц остается остановленным после того, как анализы выявили токсины в почве неподалеку от предприятия. Сепараторы — это тонкие мембраны, разделяющие положительный и отрицательный полюсы аккумулятора. Об этом сообщает The Japan Times.

Semcorp заявила, что первоначальный результат, ставший основанием для остановки завода, был следствием лабораторной ошибки. Компания потратила около $500 тыс. на бурение скважин и повторный отбор проб почвы и подземных вод по всей территории предприятия. В то же время правительственное окружное управление сообщило, что может пересмотреть дело после завершения программы отбора образцов, а производство смогут возобновить только после одобрения материалов природоохранным органом.

Усиление экологического контроля

Правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра планирует создать новый орган экологической защиты. Он сможет налагать на крупные компании штрафы до 5 млрд форинтов, или $15 млн, если они трижды нарушат правила в течение пяти лет.

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Венгерские власти уже оштрафовали два завода южнокорейской SK On, приостановили производство на части предприятия производителя катодных материалов EcoPro из Южной Кореи и полностью остановили завод Semcorp. Во время избирательной кампании Мадьяр обещал расследовать экологические последствия развития аккумуляторной промышленности и ввести более жесткие стандарты.

Риски для цепочек поставок

Semcorp производит 40% мирового объема мембран для аккумуляторов. Ее завод в Дебрецене является одним из немногих таких поставщиков за пределами Китая, а продукция используется в производстве батарей в Европе и Северной Америке. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о перебоях с поставками на одном из предприятий LG Energy Solution в Джорджии. В LG Energy Solution заявили, что придерживаются диверсифицированной стратегии закупок и не зависят полностью от завода Semcorp в Дебрецене.

Усиление контроля происходит на фоне роста автомобильного производства в Венгрии. По официальным данным, в сентябре объемы промышленного производства росли самыми быстрыми темпами за четыре года, прежде всего благодаря автомобильному сектору. Завод BMW в Дебрецене в этом месяце перешел на трехсменный режим выпуска новой электромодели, а китайская CATL начала пробное производство на своем крупном предприятии рядом с Semcorp.

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