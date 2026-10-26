Volkswagen рассматривает возможность использовать в массовых моделях для Европы программное обеспечение, которое сейчас применяет в автомобилях для китайского рынка. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на Manager Magazin.

Архитектура для трех брендов

Речь идет о China Electronic Architecture — системе, созданной для китайских моделей в сотрудничестве с местным производителем электромобилей Xpeng. По данным Manager Magazin, она может стать основой для будущих автомобилей ключевых брендов группы: Volkswagen, Skoda и Cupra.

Ожидается, что глава основного бренда Volkswagen Томас Шефер представит это предложение руководству во вторник. Оно может охватить около трех четвертей моделей нового поколения этих трех марок, которые расширяют предложение электромобилей в Европе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сотрудничество с Rivian

Volkswagen не прокомментировал сообщение. До сих пор компания разделяла программные платформы: архитектуру, созданную совместно с Xpeng, использовали для китайского рынка, тогда как отдельную технологию для западных рынков разрабатывают с американской Rivian.

Инвестиция Volkswagen в партнерство с Rivian составляет 5,8 млрд долларов и является важной частью программной стратегии генерального директора группы Оливера Блуме. В то же время концерн сталкивался с трудностями в темпах разработки программного обеспечения: масштабирование усложняют широкий модельный ряд — от массовых брендов до Audi и Porsche, а также работа внутреннего подразделения Cariad.

Читай нас в