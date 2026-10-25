По данным The Japan Times, Volkswagen планирует построить в Мейконе, штат Джорджия, новый завод Audi. Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Перри заявил, что стоимость проекта составит $4,2 млрд, а предприятие сможет выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Трамп назвал этот проект крупнейшей инвестицией в современной истории американской автомобильной промышленности. Он также связал решение Volkswagen со своей тарифной политикой, заявив, что без тарифов компания не пришла бы в США.

Производство внедорожников

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер, выступивший вместе с Трампом, заявил, что компания планирует производить в Мейконе свои самые крупные и премиальные внедорожники. По его словам, это долгосрочная инвестиция, отражающая веру Audi в американский рынок.

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Ранее Bloomberg сообщал, что Volkswagen может производить на новом предприятии модели Audi Q7, Q8 и Q9. По словам американского чиновника, знакомого с переговорами, строительство нового завода должно начаться в ближайшее время.

Расширение Scout Motors

Volkswagen также планирует расширить завод Scout Motors, который строится в Блайтвуде, штат Южная Каролина. Это должно добавить 25 тысяч автомобилей годовой производственной мощности для модели, которая еще не определена.

Объявление прозвучало накануне промежуточных выборов в США. Трамп во второй раз за две недели посетил Джорджию, где республиканцы пытаются получить место в Сенате, которое сейчас занимает демократ Джон Оссофф.

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