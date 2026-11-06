66 лет киевскому метро: затопленные туннели, станции с трещинами и строительство, которое не могут завершить уже десятилетиями

6 ноября Киевский метрополитен отмечает 66-летие со дня открытия. Однако в последние годы история столичной подземки всё чаще связана не с новыми станциями, а с авариями, подтоплениями, повреждениями конструкций и многолетними строительными работами. Последний раз метро в Киеве расширяли в 2013 году. С тех пор ни одной новой станции так и не открыли.

Наиболее показательными стали авария между «Демеевской» и «Лыбидской», из-за которой почти девять месяцев не работало сквозное сообщение по синей линии, и бесконечное строительство метро на Виноградарь. В то же время на других станциях фиксируются протечки, повреждения потолков и проблемы с облицовкой.

UA.News разбирается, почему киевское метро не расширяется уже тринадцать лет, что происходит с его туннелями и станциями и когда столица может получить новые транспортные маршруты.

Тринадцать лет без новых станций: почему киевское метро перестало развиваться

Последней новой станцией Киевского метрополитена стали «Теремки», открытые 6 ноября 2013 года. С тех пор сеть метро остаётся неизменной — 52 станции на трёх линиях.

За это время столица продолжала застраиваться, появлялись новые жилые комплексы, а транспортная нагрузка на отдельные районы увеличивалась. Однако схема метро практически не менялась.

Больше всего отсутствие новых станций ощущают жители Виноградаря и Троещины, которые в основном зависят от наземного транспорта. В часы пик дорога до ближайших станций метро может превращаться в длительную поездку с пробками и пересадками.

Планы расширения метро существовали задолго до полномасштабного вторжения. Городские власти неоднократно обещали метро на Виноградарь, новую линию на Троещину и достройку станций, строительство которых началось ещё в 1990-х годах.

Однако проекты постоянно откладывались из-за нехватки средств, смены подрядчиков, сложности работ и необходимости пересмотра проектной документации. После 2022 года к этому добавились последствия российской агрессии, подорожание материалов, кадровые проблемы и новые бюджетные приоритеты.

Впрочем, многолетняя пауза в развитии метрополитена началась значительно раньше полномасштабной войны.

Метро на Виноградарь: как многомиллиардный проект стал долгостроем

Продолжение Сирецко-Печерской линии от станции «Сирец» до Виноградаря стало одним из самых известных транспортных долгостроев Киева. В конце 2018 года «Киевский метрополитен» заключил договор с компанией «Киевметрострой» на строительство первой очереди. Проект предусматривал две станции — «Мостицкая» и «Проспект Правды», которую также называют «Варшавской».

Изначально завершение работ планировалось на 2021 год. Однако строительство столкнулось с задержками, а обещанные сроки неоднократно переносились. В конце 2023 года метрополитен отказался от договора с «Киевметробудом» из-за слишком медленного выполнения работ. Впоследствии начались судебные разбирательства.

В сообщении от 6 января 2026 года КГГА заявила, что город требует от бывшего подрядчика возмещения убытков в размере более 2,3 млрд гривен. Кроме того, предприятие претендует на примерно 1,37 млрд гривен штрафных санкций.

По утверждению метрополитена, экспертиза выявила нарушение сроков строительства, а также проблемы с оформлением документации по выполненным работам. Таким образом, вместо открытия станций столица получила незавершенные туннели, строительные площадки и судебные споры на миллиарды гривен.

Новый подрядчик, новые миллиарды: что происходит с метро на Виноградар в 2026 году

В августе 2024 года «Киевский метрополитен» заключил новый контракт с группой компаний «Автострада». Его стоимость составила примерно 13,8 млрд гривен. Однако смена подрядчика не решила проблему сроков строительства.

В августе 2026 года метрополитен объявил тендер на корректировку проектной документации первой очереди. Необходимость изменений объясняли сложными гидрогеологическими условиями, плотной застройкой, уточнением расположения инженерных сетей и изменением технологий строительства.

В то же время на объекте уже выполнили часть работ. В частности, построили правый перегоночный тоннель между станциями «Мостицкая» и «Сырце» длиной почти 1,25 км, а также около 1,6 км монолитных туннелей между будущими станциями «Мостицкая» и «Варшавская».

В октябре 2026 года был заключён договор на очередную корректировку проекта стоимостью 80,7 млн гривен. Ориентировочную стоимость первой очереди в задании на проектирование определили на уровне 23,34 млрд гривен, хотя окончательная обновленная смета ещё должна быть подготовлена.

По оценке подрядчика, в 2026 году для обеспечения необходимого темпа строительства требовалось примерно 10 млрд гривен, тогда как предусмотренное финансирование составляло лишь 1,6 млрд. Компания также оценивала возможную готовность первой очереди к концу года на уровне до 20%.

Контрактный срок завершения работ был перенесён на 30 апреля 2027 года. Однако при таких объёмах финансирования фактическая дата открытия станций остаётся неопределённой.

Между тем строительство создает дополнительные неудобства для жителей района. В апреле 2026 года КГГА продлила перекрытие части проспекта Европейского Союза до 1 декабря из-за строительных работ.

Фактически жители Виноградаря годами живут рядом со стройкой, но до сих пор не знают, когда смогут воспользоваться новыми станциями.

Затопленный тоннель между «Демеевской» и «Лыбидской»: крупнейшая авария последних лет

8 декабря 2023 года Киев столкнулся с одной из самых серьезных аварий в истории столичного метрополитена. Из-за разгерметизации туннеля между «Демеевской» и «Лыбидской», появления трещин и проникновения грунтовых вод пришлось срочно ограничить движение поездов по синей линии.

Шесть станций от «Демеевской» до «Теремков» лишились прямого сообщения с центральной частью метро. Впоследствии на изолированном участке организовали челночное движение, а на поверхности запустили дополнительные автобусные и троллейбусные маршруты.

Однако наземный транспорт не смог полноценно заменить метро. Пассажиры тратили значительно больше времени на дорогу, пересадки создавали дополнительные неудобства, а дороги получили новую нагрузку.

Проблема оказалась гораздо серьезнее, чем обычная протечка. В туннеле обнаружили повреждения конструкций, которые требовали масштабного восстановления. Строителям пришлось разобрать аварийный участок и соорудить новый фрагмент туннеля.

Полноценное движение по синей линии возобновили только 12 сентября 2024 года. Таким образом, одна из главных транспортных артерий столицы почти девять месяцев работала с существенными ограничениями.

Разрушение продолжалось 14 лет: что установило следствие

Причины аварии стали предметом уголовного расследования и споров между правоохранительными органами и городскими властями. В июле 2024 года Национальная полиция сообщила о подозрениях в служебной халатности в отношении должностных лиц метрополитена.

По версии следствия, ответственные сотрудники в течение нескольких лет знали о критическом состоянии туннеля, однако не обеспечили необходимых мер реагирования. Правоохранители заявляли, что коррозия арматуры и постепенное разрушение отдельных элементов конструкции привели к образованию трещин.

В августе 2025 года полиция сообщила о новом подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. По данным следствия, разрушение элементов туннеля продолжалось около 14 лет, а первое проникновение воды зафиксировали еще в марте 2011 года.

При этом аварийные работы в течение 2011–2023 годов, как утверждали правоохранители, проводились без надлежащего привлечения специализированных научно-исследовательских учреждений. Из-за закрытия станций и организации альтернативных перевозок бюджет столицы, по оценкам следствия, понес дополнительные расходы и потери на сумму свыше 164 млн гривен.

В то же время городские власти настаивали, что одной из главных причин аварии стали ошибки, допущенные еще на этапе первоначального проектирования и строительства туннеля.

Таким образом, правоохранители и городские власти по-разному объясняли ответственность за обрушение. Однако сама авария показала, что повреждения критически важной инфраструктуры могут накапливаться годами, а их последствия способны нарушить транспортное сообщение значительной части города.

Обрушающиеся потолки и протекающие станции

После аварии на «Демеевской» вопрос о техническом состоянии других станций стал особенно острым. Пассажиры регулярно обращают внимание на мокрые стены, поврежденную облицовку, протечки и другие дефекты.

15 февраля 2026 года на одном из выходов станции «Теремки» обрушились отдельные элементы подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. В метрополитене пояснили, что конструкции были повреждены во время предыдущих российских обстрелов. Часть дефектов, по утверждению предприятия, носила скрытый характер и не была заметна при обычных осмотрах.

Примерно в этот же период сообщалось также о падении штукатурки на станции «Черниговская».

Еще одна проблема привлекла внимание на станции «Ипподром». В марте 2026 года пассажиры и активисты обратили внимание на отсутствующие элементы подвесного потолка и следы влаги.

В метрополитене объяснили, что отдельные части потолка временно демонтируют для проветривания, обследований и проверки креплений. Часть отверстий впоследствии закрывают, другие оборудуют вентиляционными решетками.

Ситуация показательна ещё и потому, что «Ипподром» относится к самым новым станциям Киевского метрополитена.

Почему в киевском метро постоянно появляется вода

Большинство станций киевского метро работают в сложных гидрогеологических условиях. Туннели и подземные сооружения постоянно соприкасаются с грунтами, влажность которых меняется в зависимости от погодных условий.

В марте 2026 года «Киевский метрополитен» опубликовал отдельное разъяснение относительно протечек и мокрых пятен на станциях. В предприятии отметили, что причинами могут быть таяние снега, сильные осадки, температурные колебания, конденсат и постепенный износ гидроизоляционных материалов.

Метрополитен подчеркивает, что все станции находятся в надлежащем техническом состоянии, а локальные протечки не означают автоматической угрозы безопасности. Для удаления воды используются дренажные системы, насосное оборудование, специальные гелевые растворы и полимерные материалы.

Однако важно различать обычные мокрые пятна и повреждения несущих конструкций. Длительное проникновение воды при определенных условиях может способствовать коррозии арматуры, износу гидроизоляции и постепенному разрушению конструкций.

Именно поэтому после аварии между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» вопрос своевременного выявления дефектов приобрел особое значение.

«Львовские ворота», «Теличка» и метро на Троещину: проекты, которые остались на бумаге или под землей

Отдельная проблема киевского метрополитена — станции, строительство которых начали десятилетия назад, но так и не завершили. Самой известной является «Львовские ворота» на зеленой линии между «Золотыми воротами» и «Лукьяновской».

Строительство станции начали ещё в начале 1990-х годов. Под землёй возвели часть необходимых конструкций, однако станцию так и не открыли. Одной из главных проблем осталось обустройство выхода на поверхность вблизи Львовской площади.

Похожая ситуация сложилась со станцией «Теличка» на Сирецко-Печерской линии. Её строительство также не довели до завершения. Среди причин называли транспортные приоритеты, характер застройки прилегающей территории и экономическую целесообразность открытия.

Еще один нереализованный объект связан с запланированной станцией «Герцена» между «Лукьяновской» и «Дорогожичами».

Впрочем, самым масштабным нереализованным транспортным проектом остается метро на Троещину. Идея строительства Подольско-Выгуровской линии существует уже десятилетиями. Она предусматривает создание нового сообщения между правым и левым берегами столицы с использованием инфраструктуры Подольского мостового перехода.

Сам мост строился десятилетиями, однако развитие его дорожной инфраструктуры не означает запуска метро. Для этого нужны отдельные инвестиции в туннели, станции, инженерные системы и подвижной состав.

Старые вагоны и нехватка работников: проблемы, которых пассажиры не видят

Не менее важными остаются старение подвижного состава и нехватка квалифицированных работников. По данным метрополитена, в конце 2025 года инвентарный парк столичной подземки насчитывал более 830 вагонов.

Часть техники эксплуатируется десятилетиями. В частности, предприятие сообщало о списании четырех вагонов, изготовленных в 1978–1980 годах. Их пробег составлял около 3,5 млн километров.

Старение вагонов требует регулярных ремонтов, замены оборудования и постепенного обновления парка.

Еще одна проблема — кадровый дефицит. В мае 2024 года КГГА сообщала о нехватке 83 машинистов электропоездов, 48 электромехаников и 161 работника среди токарей и слесарей различных специальностей.

Среди причин называли мобилизацию, вынужденную миграцию населения и специфические требования к профессиональной подготовке.

Безбарьерность: почему не все пассажиры могут самостоятельно пользоваться метро

Еще одной проблемой Киевского метрополитена остается недостаточная доступность станций для людей с инвалидностью и других маломобильных пассажиров. Значительная часть метро строилась в советские времена, когда требования к безбарьерности существенно отличались от современных. В результате на многих станциях до сих пор нет лифтов, подъемников или других средств, которые позволяли бы людям в инвалидных креслах самостоятельно попасть на платформу.

Масштаб проблемы демонстрирует статистика городских властей. По данным КГГА, обнародованным в июне 2025 года, лишь 12 из 52 станций столичного метро полностью соответствовали требованиям безбарьерности. То есть более трёх четвертей станций не обеспечивали полноценной доступности для всех категорий пассажиров.

В перечень доступных станций вошли, в частности, «Червоный Хутор», «Бориспольская», «Вирлица», «Теремки», «Ипподром», «Выставочный центр», «Васильковская», «Голосеевская», «Демеевская», «Левобережная», «Святошин» и «Сырец».

На других станциях ситуация сложнее. Из-за большого количества лестниц, глубокого расположения платформ и отсутствия соответствующего оборудования некоторые пассажиры вынуждены обращаться за помощью к сотрудникам метрополитена. Особенно это касается старых станций в центральной части города, где установка лифтов требует сложной реконструкции.

В мае 2026 года метрополитен сообщил, что на десяти станциях установлено 38 лифтов, на девяти оборудовано 16 пандусов, а на восьми работают 17 специальных подъемников. В то же время эти показатели не означают, что все соответствующие станции полностью приспособлены для самостоятельного пользования.

Предприятие также планировало в течение 2026 года оборудовать тактильную навигацию на десяти станциях, среди которых «Нывки», «Политехнический институт», «Оболонь», «Минская», «Почайна», «Контрактовая площадь», «Кловская», «Печерская», «Осокорки» и «Харьковская». Кроме того, предполагалась установка более широких дверей в вестибюлях.

Особенно остро проблема проявляется во время воздушных тревог, когда подземные станции используются в качестве укрытий. Люди, которые не могут самостоятельно спуститься по лестнице или воспользоваться эскалатором, сталкиваются с дополнительными препятствиями на пути к безопасному месту.

Модернизация старых станций требует значительных средств, сложных инженерных решений и, в некоторых случаях, перестройки входов и переходов. Однако без таких изменений метро и в дальнейшем будет оставаться видом транспорта, которым часть жителей столицы не может пользоваться на равных условиях с другими.

Метро как укрытие: дополнительные вызовы во время войны

Несмотря на все проблемы, Киевский метрополитен остается критически важным для безопасности столицы. После начала полномасштабного вторжения подземные станции стали одними из главных укрытий во время российских обстрелов.

46 подземных станций используются для укрытия населения. Во время массированных атак там могут одновременно находиться десятки тысяч человек.

В частности, 30 июля 2026 года метрополитен сообщил, что во время ночного российского обстрела на станциях укрывались более 56 тысяч человек.

Это предъявляет дополнительные требования к инфраструктуре. Метрополитен должен одновременно обеспечивать перевозку пассажиров, бесперебойную работу инженерных систем и безопасное пребывание людей во время воздушных тревог.

Российские атаки также повреждают наземные сооружения метро, что увеличивает расходы на ремонт и поддержание его работоспособности.

Что ждет киевское метро в ближайшие годы

В ближайшие годы главной задачей столичных властей останется не только расширение метрополитена, но и поддержание работоспособности существующей инфраструктуры.

Наибольшие надежды связаны с метро на Виноградарь. Однако очередная корректировка проектной документации, рост стоимости строительства и ограниченное финансирование ставят под сомнение скорое открытие новых станций. Еще менее определёнными остаются перспективы метро на Троещину, для которого до сих пор нет конкретных сроков реализации.

В то же время городу необходимо направлять значительные средства на ремонт туннелей, станций и инженерных систем. Авария между «Демеевской» и «Лыбидской» показала, что повреждения инфраструктуры могут на месяцы нарушить работу целой линии и повлечь за собой дополнительные бюджетные расходы.

Ситуацию осложняют российские обстрелы, кадровый дефицит, подорожание материалов и необходимость финансировать другие критически важные нужды города.

Фактически Киев оказался перед двумя задачами: завершить многолетние строительные проекты и не допустить дальнейшего ухудшения состояния действующего метро. Пока жители Виноградаря и Троещины продолжают ждать новых станций, существующее метро требует всё большего внимания и инвестиций.

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