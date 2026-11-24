Кабинет Министров Украины по предложению Министерства культуры изменил категорию трёх памятниковиз местного в национальное значение, включая место протестов и массовой гибели участников Революции Достоинства в районе аллеи Героев Небесной Сотни и восточной части Майдана Независимости в Киеве.

Как сообщили в Минкульте во вторник, 24 ноября, новый статус призван сохранить историческое пространство и память о событиях февраля 2014 года, запрещая любые перестройки или благоустройство на этой территории без согласования с соответствующими инстанциями, а также предусматривает уточнение названий и границ объектов в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Помимо мемориального пространства в столице, правительство присвоило статус национального значения месту массовых расстрелов евреев на юге Украины в 1941–1942 годах в селе Богдановка Николаевской области и земской двухкомплектной школе начала ХХ века в селе Бодаква Полтавской области, построенной по проекту архитектора Опанаса Сластиона как редкому образцу украинского архитектурного модерна.

Источник: сообщение Министерства культуры Украины.

Напомним, 14 марта 2017 года президент Украины подписал закон, согласно которому предусмотрено выделение земельного участка на Аллее Героев Небесной Сотни под строительство музея Революции Достоинства. Проект мемориала будет определен на открытом конкурсе 13 ноября в День Достоинства и Свободы.

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