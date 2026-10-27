Автостанция «Киев» возле Центрального вокзала столицы лишилась официального статуса

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте исключила автостанцию «Киев», расположенную по адресу: улица Симона Петлюры, 32, рядом с Центральным железнодорожным вокзалом, из официального государственного перечня автостанций. В связи с этим объект больше не имеет права оказывать услуги на междугородних и международных автобусных маршрутах в предусмотренном законодательством порядке.

Владелец автостанции обязан в течение трёх дней официально уведомить перевозчиков о потере статуса. Автобусные компании имеют 30 дней для обращения к организаторам перевозок с целью изменения расписаний движения и исключения остановки из маршрутов.

В то же время «Укртрансбезопасность» не указывает конкретных причин исключения объекта из реестра и не уточняет новые места посадки пассажиров, призывая граждан заранее проверять детали рейсов.

Источник: «Укртрансбезопасность».

В «Укртрансбезопасе» призвали украинцев не пользоваться международными автобусами, рекламирующими «спальные места». По словам главы службы Никиты Лагунина, в Украине нет ни одного сертифицированного автобуса такого типа, а самодельные конструкции могут представлять серьезную опасность для пассажиров.

В Украине впервые за 14 лет планируют открыть совершенно новый межобластной автобусный маршрут. Теперь перевозчик, который видит спрос на поездки между городами или населёнными пунктами, сможет самостоятельно подать заявку на создание такого маршрута онлайн. В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта заявляют, что это должно упростить и ускорить процедуру.

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