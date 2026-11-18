Супруга украинского телеведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, поделилась своими эмоциями после очередной российской атаки на Киев, в результате которой раздался взрыв возле частной школы в Печерском районе, где учатся её дети.

По словам блогерши, она покинула территорию учебного заведения всего за четверть часа до взрыва. Во время атаки дети находились в укрытии, а старший сын Иван рассказал ей, что звук взрыва был чрезвычайно громким.

Администрация школы оперативно связалась с родителями, успокоила их и сообщила, что школьники в безопасности. Несмотря на то, что с детьми всё в порядке, женщина призналась, что пережила сильный стресс.

«Спасибо школе за то, что сразу отреагировали и успокоили нас, потому что когда я прочитала об этом — чуть не потеряла сознание», — отметила она, добавив, что из-за пережитого эмоционального напряжения у неё заметно прибавилось седых волос.

Источник: Кристина Решетник в Instagram.

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