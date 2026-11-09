Буданов наградил водолазов ГСЧС за спасение столичной ТЭЦ

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов лично вручил награду «Спасатель года» в рамках благотворительной премии Golden Glove водолазам ГСЧС Артему Орлову, Денису Фролову и Михаилу Хижняку.

Водолазы вместе с коллегами Андреем Власенко и Антоном Гайтаном провели сложную подводную операцию, в течение шести суток ликвидируя последствия российского обстрела одной из столичных ТЭЦ при 15-градусном морозе. Благодаря остановке критической утечки воды из поврежденной трубы и восстановлению оборудования удалось сохранить тепло- и электроснабжение тысяч киевлян.

Источник: ГСЧС Украины в Telegram.

Напомним, в январе 2026 года подразделение водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Черкасской области завершило работы по ликвидации последствий повреждения гидросооружения, обеспечивающего охлаждение агрегатов одной из ТЭЦ Киева.

Работы проводились под водой в течение шести суток при температуре воздуха до –15 °C, что требовало от спасателей исключительной выносливости и профессионализма.

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