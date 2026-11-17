С среды, 18 ноября, часть зданий Левобережного массива Киева временно останется без отопления. Отопление отключат из-за монтажных работ на тепломагистрали, которые проводятся в рамках строительства систем резервного теплоснабжения. В КГГА обещают выполнить работы как можно быстрее, чтобы возобновить подачу тепла.

На левом берегу столицы продолжается строительство систем резервного теплоснабжения. Они должны помочь обеспечить подачу тепла в случае перебоев в работе основной системы. Для этого строителям необходимо провести монтажные работы на теплосети.

С среды, 18 ноября, специалисты начнут устанавливать запорную арматуру. Из-за этого придется временно отключить один из участков тепломагистрали. «На время проведения работ часть жилых, ведомственных и других зданий Левобережного массива временно останется без теплоснабжения», — отметили в КГГА. Заказчиком работ является Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В городской администрации подчеркивают, что монтаж планируют завершить в кратчайшие сроки.

После завершения работ подачу тепла в здания должны возобновить. В то же время в сообщении КГГА не уточнили, сколько именно домов останется без отопления и когда планируют полностью завершить монтаж. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» переводит часть потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева на резервные источники питания из-за повреждения тепловых магистралей на мостах в результате российской атаки в ночь на 17 ноября.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.





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